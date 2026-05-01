Ausl Romagna rosso di 17,9 milioni | Pareggio di bilancio nel 2026

L’Ausl Romagna ha comunicato un disavanzo di 17,9 milioni di euro per il 2025, con le autorità che prevedono un pareggio di bilancio nel 2026. I dati mostrano un miglioramento rispetto al disavanzo registrato nel 2024, anche se restano numeri significativi. La situazione finanziaria dell’ente sanitario resta sotto osservazione, mentre si cercano strategie per contenere le perdite nel prossimo futuro.

Fanno impressione i dati del disavanzo di bilancio dell’ Asl Romagna per il 2025. Ma c’è una nota positiva: è inferiore a quello del 2024. Parliamo di un deficit di 17,9 milioni di euro che, a conti fatti, si attesta su ben 19,4 milioni in meno rispetto all’anno precedente (il 52 per cento). Nulla che sorprenda, tuttavia, se rapportato al corpaccione della nostra azienda sanitaria e alla mole di prestazioni, richieste, servizi, operatori che caratterizzano la sanità, non solo sub regionale. E si può tranquillamente parlare di " percorso di risanamento dei conti " come evidenziano i vertici dell’Azienda. Tanto più che "il risultato effettivo...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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