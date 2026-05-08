Zangrillo | La PA del futuro si costruisce con i giovani Ecco il piano per avvicinare le nuove generazioni al lavoro nelle istituzioni pubbliche

Durante l'evento organizzato dall'Università del Piemonte Orientale, il ministro ha dichiarato che la pubblica amministrazione del futuro si costruisce con i giovani. Ha presentato un piano volto ad avvicinare le nuove generazioni al lavoro nelle istituzioni pubbliche, sottolineando l'importanza di coinvolgerle nel processo di trasformazione in corso nel settore. La discussione ha evidenziato le iniziative in atto per favorire l'inserimento dei giovani nel pubblico impiego.

L'evento "PA: opportunità e carriere per le nuove generazioni", organizzato dall'Università del Piemonte Orientale ad Alessandria, ha offerto al ministro Paolo Zangrillo l'occasione per tracciare un quadro aggiornato della trasformazione in corso nel pubblico impiego. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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