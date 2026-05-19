Affollamenti al pronto soccorso le nuove misure decise dalla Regione per la gestione dei flussi ospedalieri

In risposta ai frequenti affollamenti nei pronto soccorso, la Regione delle Marche ha adottato nuove misure per gestire meglio i flussi di accesso alle strutture ospedaliere di emergenza e urgenza. Queste decisioni mirano a ottimizzare l’organizzazione della rete ospedaliera e a velocizzare i tempi di accoglienza e trattamento dei pazienti. L’obiettivo è ridurre i sovraffollamenti e migliorare l’efficienza complessiva dei servizi di emergenza, con un piano che coinvolge diverse strutture sul territorio regionale.

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