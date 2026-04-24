Partecipandoci | Open Mic Concerti Dj Set

Da venerdì 8 a domenica 10 maggio, il Parco Dominique Green ospiterà tre giorni di eventi organizzati dall'Associazione Partecipandoci. Durante il fine settimana si terranno concerti dal vivo, sessioni di open mic, dj set e sono previsti anche stand dedicati allo street-food. L'iniziativa si svolgerà nel parco, coinvolgendo artisti e pubblico in attività di musica e intrattenimento.

Da Venerdì 8 a Domenica 10 Maggio, l' Associazione Partecipandoci apre le porte del Parco Dominique Green per 3 giorni di musica dal vivo, open mic, dj set e stand di street-food.Venerdì 8 e Domenica 10 dalle 21.00 vari artisti si alterneranno sul palco durante l' Open Mic.Sabato 9 è dedicato a.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Beat Fest, fuori il cartellone ufficiale. Marina Centro pronta a scatenarsi tra dj set e concertiL’11 e 12 aprile, il lungomare Vespucci ospiterà dj set, concerti, food truck e momenti dedicati allo sport. Tre giorni di concerti, dj set e street food: Rimini "Balla la Liberazione" con Eugenio FinardiEntra nel quinto anno consecutivo Balla la Liberazione, il fine settimana in musica dal vivo e dj set completamente gratuiti per festeggiare il 25...