La rarissima monachella codirossa arriva per la prima volta in Italia dall'Africa | Come aver visto un fantasma

Notizia in breve

Una monachella codirossa, uccello migratore molto raro, è stata avvistata per la prima volta in Italia, nel Salento. L’animale si è fermato sul territorio per alcune ore prima di riprendere la migrazione. Questa specie, originaria dell’Africa, è considerata tra le più rare tra gli uccelli migratori. L’avvistamento ha suscitato grande interesse tra appassionati e studiosi, che hanno documentato l’evento con fotografie e registrazioni.