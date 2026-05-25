La rarissima monachella codirossa arriva per la prima volta in Italia dall'Africa | Come aver visto un fantasma
Una monachella codirossa, uccello migratore molto raro, è stata avvistata per la prima volta in Italia, nel Salento. L’animale si è fermato sul territorio per alcune ore prima di riprendere la migrazione. Questa specie, originaria dell’Africa, è considerata tra le più rare tra gli uccelli migratori. L’avvistamento ha suscitato grande interesse tra appassionati e studiosi, che hanno documentato l’evento con fotografie e registrazioni.
Avvistata per la prima volta in Italia la monachella codirossa: l'uccello migratore rarissimo si è fermato per qualche ora in Salento. I protagonisti di questa prima assoluta raccontano a Fanapge.it l’unicità di questo avvistamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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