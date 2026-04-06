Le foto del rarissimo orco siberiano alla Foce dell'Isonzo | Uccello visto per la prima volta in Italia

Un esemplare maschio di orco siberiano è stato avvistato e fotografato presso la Riserva naturale regionale Foce dell'Isonzo – Isola della Cona in Friuli Venezia Giulia. Si tratta di un raro esemplare di questa specie, considerata molto difficile da incontrare in Italia. Le immagini sono state scattate nel corso di un'osservazione effettuata nella zona.

Un esemplare maschio di orco siberiano (Melanitta stejnegeri) è stato avvistato e fotografato presso la Riserva naturale regionale Foce dell'Isonzo – Isola della Cona, in Friuli Venezia Giulia. Si tratta del primo avvistamento in assoluto per l'Italia di questo uccello, un'anatra che nidifica nell'estremo nord dell'Asia, fino alla Siberia (Russia). L'esemplare era insieme a un gruppo di orchi marini, che svernano regolarmente nel nostro Paese. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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