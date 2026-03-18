Gira con un'auto fantasma senza aver conseguito la patente 37enne prende 15mila euro di multa nel Veronese

Un uomo di 37 anni di origini moldave è stato multato con oltre 15.000 euro nel Veronese. Secondo le autorità, guidava una Volkswagen Golf proveniente dalla Romania con una targa non corrispondente, che risultava associata a una Peugeot. L’uomo non aveva mai conseguito la patente di guida e circolava a bordo di un’auto definita “fantasma”.

Un 37enne di origini moldave è stato sanzionato con una multa da oltre 15mila euro. L'uomo, che non aveva mai conseguito la patente, guidava una Volkswagen Golf arrivata in Italia dalla Romania recante una targa non corrispondente, risultata poi legata a una Peugeot. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Guidava (senza aver mai preso la patente) un'auto non assicurata: multa shockGli agenti hanno sequestrato il mezzo – e non era la prima volta che capitava – stavolta con l'obbiettivo della confisca Decisamente particolare la... Si schianta con l'auto contro un'abitazione, guidava senza patente e senza assicurazione: maxi multa da 6mila euroDa quanto ricostruito la volante del commissariato di Assisi, durante un servizio di controllo, ha notato un veicolo che procedeva ad alta velocità... Una selezione di notizie su Gira con un 8217 auto 8220 fantasma... Temi più discussi: Gira con un’auto fantasma e prende una multa di 15mila euro; Gira in un'auto che ha un problema: la polizia scopre quale; Nessuno sa più cosa sia un’auto sportiva; Gira in auto con una mazza da baseball, denunciato 33enne. Foligno, pusher gira con auto a noleggio e 14 dosi di cocaina addosso: arrestatoGiovane pusher gira con auto a noleggio e 14 dosi di cocaina addosso. E’ stato arrestato in flagranza di spaccio il 21enne albanese fermato in via Bevagna a Foligno nell’ambito di un posto di controll ... umbria24.it Rimini, gira con droga e falce in auto: arrestato pusher 22enneLa Polizia locale decide di perquisire anche l'abitazione del giovane. Nella sua camera da letto vengono trovati 210 grammi di droga di cui 160 grammi di ... chiamamicitta.it Pietro Iemmello nasce a Catanzaro, cresce lontano, gira l’Italia con la valigia del talento e la cicatrice del carattere. Foggia, Sassuolo, Benevento, Perugia, Spezia. Anni di promesse mantenute a metà, di occasioni sfiorate, di un ginocchio che cede proprio qua - facebook.com facebook "Apna sirr phoot jaaye, par padosi ki diwaar gira kar chorhenge" x.com