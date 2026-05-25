La quarta edizione della Smorellata
Domenica si è svolta a Sesto Fiorentino la quarta edizione della “Smorellata”. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi cittadini e appassionati, con numerosi stand e attività dedicate alle tradizioni locali. Sono stati preparati e consumati vari piatti a base di s'more, e sono state allestite aree per il intrattenimento e il divertimento. L’evento si è concluso nel tardo pomeriggio con una distribuzione di dolci e bevande.
Sesto Fiorentino, 25 maggio 2026 – Si è svolta domenica la quarta edizione della “Smorellata”, la manifestazione organizzata dall’ASD Tribù Morello, che ha richiamato numerosi riders di ogni età provenienti da tutta la provincia e non solo, confermandosi un appuntamento sempre più atteso nel panorama outdoor toscano. Fin dal mattino i sentieri di Monte Morello si sono animati in un clima di sport, natura e condivisione, con una partecipazione vivace che ha trasformato la montagna in un grande punto d’incontro per appassionati ed esperti della disciplina. Due i percorsi proposti dagli organizzatori. Il “Carzola Ronda”, anello di 28 chilometri sul versante nord-est del monte, ha alternato salite impegnative, tratti tecnici e discese veloci e fluide, mettendo alla prova resistenza e capacità di guida dei partecipanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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