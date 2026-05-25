Notizia in breve

Domenica si è svolta a Sesto Fiorentino la quarta edizione della “Smorellata”. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi cittadini e appassionati, con numerosi stand e attività dedicate alle tradizioni locali. Sono stati preparati e consumati vari piatti a base di s'more, e sono state allestite aree per il intrattenimento e il divertimento. L’evento si è concluso nel tardo pomeriggio con una distribuzione di dolci e bevande.