All’Arsenale la quarta edizione della rassegna ' Un altro genere di cinema'

Da pisatoday.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 6 maggio si apre la quarta edizione di 'Un altro genere di cinema', una rassegna cinematografica gratuita organizzata dai Comitati Unici di Garanzia di tre istituzioni universitarie toscane. L’evento, realizzato in collaborazione con la Casa della Donna di Pisa, propone proiezioni e incontri dedicati a tematiche sociali. La manifestazione si svolge presso l’Arsenale di Pisa e continuerà per diversi giorni.

Inizia mercoledì 6 maggio la nuova edizione di 'Un altro genere di cinema', la rassegna cinematografica a ingresso gratuito a cura dei Comitati Unici di Garanzia (CUG) di Università di Pisa, Scuola Superiore Sant'Anna e Scuola Normale Superiore, in collaborazione con la Casa della Donna di Pisa.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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