All’Arsenale la quarta edizione della rassegna ' Un altro genere di cinema'
Il 6 maggio si apre la quarta edizione di 'Un altro genere di cinema', una rassegna cinematografica gratuita organizzata dai Comitati Unici di Garanzia di tre istituzioni universitarie toscane. L’evento, realizzato in collaborazione con la Casa della Donna di Pisa, propone proiezioni e incontri dedicati a tematiche sociali. La manifestazione si svolge presso l’Arsenale di Pisa e continuerà per diversi giorni.
Inizia mercoledì 6 maggio la nuova edizione di 'Un altro genere di cinema', la rassegna cinematografica a ingresso gratuito a cura dei Comitati Unici di Garanzia (CUG) di Università di Pisa, Scuola Superiore Sant'Anna e Scuola Normale Superiore, in collaborazione con la Casa della Donna di Pisa.🔗 Leggi su Pisatoday.it
Notizie correlate
Nuovo appuntamento della quarta edizione della rassegna Indomite con il libro di Imma Monsò"Il modello femminile imperante difficilmente ammetteva deviazioni: una donna era veramente tale se si dedicava ai lavori domestici, se mostrava modi...
Leggi anche: Cinema, al via la quarta edizione del 'Premio Film Impresa'
Approfondimenti e contenuti
Argomenti più discussi: Biennale Venezia 2026: il Marocco sbarca all’Arsenale con Amina Agueznay; Le Galeazze dell’Arsenale aprono al pubblico con una performance artistica; Nuove assunzioni all'Arsenale di Taranto dallo scorrimento della graduatoria concorsi; Un cantiere per navi da diporto all’arsenale di Venezia.
“PRUA A SIROCO” XI EDIZIONE: DAL BOSCO DI MONTONA ALL’ARSENALE DI VENEZIA E, POI, LEPANTO Al via l’undicesima edizione di “Prua a Siroco”, l’ormai tradizionale vetrina sulla marineria alto adriatica organizzata dall’Orchestra a Fiati “Città di Mu - facebook.com facebook
#BiennaleArte2026 #InMinorKeys si arricchisce di due Progetti Speciali: all’Arsenale il #PadiglioneArtiApplicate, presentato da #LaBiennaleDiVenezia e il @V_and_A, esplorerà il rapporto complesso tra artefatti culturali, pratiche museali e convenzioni istituzi x.com