La pizzica nelle piazze | torna la quarta edizione della Notte dei Tamburelli

Questa mattina, presso la sede della Provincia di Lecce, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della quarta edizione della Notte dei Tamburelli, un evento dedicato alla pizzica che si svolgerà nelle piazze di Monteroni di Lecce. La manifestazione, giunta quest’anno alla sua quarta edizione, coinvolge gruppi musicali e artisti locali, trasformando le strade della cittadina in un palcoscenico per la tradizione musicale del Salento. La kermesse si svolgerà nelle prossime settimane e coinvolgerà diverse piazze del centro storico.

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