L’Eredità, uno dei game show più longevi di Rai 1, modifica la sua programmazione estiva. Il programma condotto da Marco Liorni continua a essere molto seguito, con oltre due milioni di spettatori giornalieri sulla rete principale della Rai. La variazione di orario o di collocazione nel palinsesto si inserisce nelle novità della stagione, mantenendo invariato il successo tra il pubblico fedele.

L'Eredità è tra i game show storici di Rai 1. Ogni giorno le puntate del programma condotto da Marco Liorni registrano oltre 2 milioni di telespettatori sulla rete ammiraglia della Tv di Stato. In queste ore, il conduttore ha annunciato una bella novità che siamo sicuri farà piacere ai fans. Scendendo nei dettagli, il game show debutterà nella prestigiosa fascia dell'access prime time. Dal prossimo 20 luglio dalle ore 20:45, L'eredità prenderà il posto lasciato vacante da Affari Tuoi. Il gioco dei pacchi condotto da Stefano De Martino terminerà la sua messa in onda il 18 luglio dopo aver registrato una stagione di successi. Nell'annuncio andato in onda in tv, Marco Liorni ha dichiarato: "Quest’estate, se vorrete, l’Eredità sarà con noi in un’altra collocazione, dopo il telegiornale.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - L’Eredità cambia programmazione per l’estate: la bella novità per i fans

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