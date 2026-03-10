Grande Fratello Vip cambia programmazione su Canale 5 | bella novità per i fans

Il Grande Fratello Vip torna su Canale 5 con una nuova programmazione, annunciata dalla rete. La trasmissione, tra le più seguite della stagione, tornerà con un palinsesto aggiornato e una data di inizio ancora da comunicare. I fan attendono con interesse questa novità, mentre la produzione si prepara a proporre nuove dinamiche all’interno della casa. La modifica riguarda principalmente gli orari di messa in onda e la collocazione settimanale.

Tra i programmi più attesi di questa stagione televisiva vi è il ritorno del Grande fratello vip. Il reality show tornerà tra pochi giorni su Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi, che prenderà il posto di Alfonso Signorini, che ha deciso di auto-sospendersi in seguito alle rivelazioni di Corona a Falsissimo. In queste ore, il noto programma è finito al centro di un'indiscrezione che se fosse confermata farebbe felici i fans. Secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni nelle sue storie di Instagram, il Grande fratello vip potrebbe subire un cambio di programmazione per quanto concerne la sua durata. Il noto esperto di gossip ha svelato che il reality show potrebbe durare 15 invece di 6 settimane. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

