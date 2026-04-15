La Promessa anticipazioni spagnole | Curro sul punto di uccidere Lorenzo

Nelle prossime puntate della telenovela spagnola La Promessa, la morte di Jana continuerà a influenzare gli eventi. Gli spoiler rivelano che Curro Exposito si troverà in una situazione critica, portandolo a compiere un gesto rischioso nei confronti di Lorenzo. La trama si concentra sui sviluppi legati a questi personaggi e alle tensioni generate dalla scomparsa di Jana.

Quali nuovi misteri animeranno le prossime puntate della telenovela spagnola La Promessa? La morte di Jana continuerà ad alimentare le trame, e stando a quanto riportato dagli spoiler iberici spingerà Curro Exposito a un gesto inaspettato e pericoloso. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme. Anticipazioni spagnole La Promessa: le indagini di Curro. Curro non è disposto ad accettare la versione che ha portato Cruz in prigione per la morte di Jana. Il valletto è convinto che quanto accaduto alla sorella racchiuda una verità diversa da quella scritta dagli inquirenti. Per questo motivo continua a indagare nei prossimi episodi La Promessa, arrivando a scoprire che il veleno che ha provocato il decesso della giovane è stato prodotto alla gioielleria Llop.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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La Promessa, Anticipazioni Spagnole: Angela Spara A Lorenzo!

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Panoramica sull’argomento

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Una cena promessa, un’identità costruita ad arte e un piano studiato nei minimi dettagli. È così che si è consumata una vicenda inquietante alle porte di Torino, dove la fiducia si è trasformata in trappola e un appuntamento galante si è rivelato un incubo. Si pr - facebook.com facebook

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