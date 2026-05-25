La Promessa anticipazioni 26 maggio | Angela sfida Lorenzo e fa una promessa a Leocadia

Il 26 maggio, Angela si oppone a Lorenzo e fa una promessa a Leocadia, sorprendendo gli altri. Con l’aiuto di Curro, affronta Leocadia e si impegna pubblicamente in modo deciso. La scena rappresenta una rottura rispetto alle dinamiche familiari già stabilite.

Angela sorprende tutti e si oppone apertamente a Lorenzo, ribaltando le dinamiche familiari. Con il sostegno di Curro, la giovane affronta Leocadia e le fa una promessa destinata a cambiare tutto. Ne La Promessa del 26 maggio, Angela prende una decisione che spiazza completamente la famiglia: non intende più subire le imposizioni di Lorenzo e decide di reagire con forza. La celebre soap opera spagnola andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola: Toño è al settimo cielo dopo l'assunzione ufficiale di Enora da parte di Manuel: l'assistente non vede l'ora di lavorare fianco a fianco con lei, convinto che il geniale intuito ingegneristico della ragazza farà fare un salto di qualità straordinario ai loro aeroplani. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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