Lorenzo prende un ruolo centrale e spinge per una svolta drastica contro Angela, mentre Leocadia resta inflessibile. Intanto Romulo confessa ad Alonso la sua decisione di andarsene. La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Romulo confessa al Marchese le sue dimissioni. Intanto, Lorenzo propone a Leocadia un piano spietato per piegare definitivamente la figlia.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 5 maggio: Lorenzo spinge Leocadia contro Angela senza pietà

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