La promessa anticipazioni al 2 maggio | Leocadia allontana Ángela

Nelle anticipazioni della settimana dal 26 aprile al 2 maggio, si segnala che Leocadia riesce a far allontanare Ángela da La Promessa. La scena si svolge con Leocadia che, con un gesto deciso, convince Ángela a lasciare il luogo. Questa decisione rappresenta un momento chiave nelle vicende della storia, modificando gli equilibri tra i personaggi coinvolti.

La promessa, anticipazioni dal 26 aprile al 2 maggio. Leocadia riesce finalmente ad allontanare Ángela da La Promessa. La proposta di un titolo nobiliare da parte di Lisandro lascia Adriano e Catalina completamente spiazzati, incapaci di decidere come reagire. Intanto, Leocadia riesce finalmente ad allontanare Ángela da La Promessa con il pretesto di farle riprendere gli studi a Zurigo, senza immaginare che la ragazza abbia in realtà un piano tutto suo. Manuel, nel frattempo, accetta tramite lettera l’offerta ricevuta per i motori e racconta a Simona della sua visita alla tomba di Jana, continuano le anticipazioni de La promessa. Dopo aver scoperto che il braccialetto contiene cianuro, Curro, Pía e Lope organizzano un piano per tornare in gioielleria e approfondire le indagini.🔗 Leggi su 2anews.it

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