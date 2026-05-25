La profezia di Venturini in aprile | civica oltre il 30% e vittoria al primo turno
Il candidato sindaco aveva dichiarato il 8 aprile di puntare oltre il 30% dei voti e di conquistare la vittoria al primo turno durante la presentazione della sua lista civica.
L'8 aprile scorso, alla presentazione dei candidati della sua lista civica, il candidato sindaco Simone Venturini aveva sparato alto: «Puntiamo al 30% e alla vittoria al primo turno» aveva detto ai cronisti.Una scommessa che è stata vinta, contro i pareri di larga parte degli osservatori. La. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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