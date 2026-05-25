La prima immagine del nuovo membro della famiglia Shelby mostra l’attore in abiti d’epoca, con un’espressione seria e uno sguardo deciso. La foto è stata condivisa sui canali ufficiali di Netflix e BBC, annunciando il debutto del personaggio in una nuova stagione della serie. L’attore interpreta Charles Shelby, appartenente alla nuova generazione della famiglia. La scena ritrae il personaggio in un ambiente che richiama l’atmosfera degli anni ’20.

Netflix e la BBC hanno diffuso la prima immagine di Charlie Heaton ( Stranger Things, Industry ) nei panni di Charles Shelby, membro della nuova generazione di Peaky Blinders, scritta e creata da Steven Knight. Prodotta da Kudos ( SAS Rogue Heroes, House of Guinness ), società del gruppo Banijay UK, e da Garrison Drama ( Peaky Blinders S1-6, Peaky Blinders: The Immortal Man ) per la BBC nel Regno Unito e per Netflix nel resto del mondo, Peaky Blinders è attualmente in fase di produzione presso i Digbeth Loc. Studios di Birmingham e nelle aree circostanti. Dopo aver combattuto una guerra violenta, in gran parte dietro le linee nemiche, Charles Shelby sta ora cercando di tornare ad una vita normale. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - La prima foto del nuovo membro della famiglia Shelby

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