Durante l’ultima puntata di Raw, Maxxine Dupri, ex campionessa intercontinentale, ha affrontato Nattie in un combattimento singolo. La sfida si è conclusa con la vittoria di Nattie, che ha vinto l’incontro dopo aver applicato la mossa finale chiamata Sharp-shooter. Maxxine Dupri si potrebbe quindi unire a una nuova fazione, la Vision, secondo alcune indiscrezioni.

Durante l’ultima puntata di Raw, l’ex campionessa intercontinentale Maxxine Dupri ha affrontato l’ormai nemica Nattie in un 1v1 perdendo l’incontro dopo aver ceduto alla letale Sharp-shooter. Più avanti nella serata durante un’intervista backstage svolta da terzi, le telecamere hanno scovato in lontananza Austin Theory e Logan Paul parlare con l’affranta Dupri, lasciando intendere che la stable sia in cerca di un nuovo membro. Sia mai che la geniale quanto diabolica mente di Heyman abbia notato un lucente futuro nella ex American Made? Le cose potrebbero diventare interessanti in vista di Wrestlemania. Ipoteticamente come potrebe essere inserita nella faida già in corso tra la Vision e Seth Rollins? A voi la risposta. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - FOTO: Maxxine nuovo membro della Vision?

Articoli correlati

WWE: Maxxine nuovo membro della Vision? (FOTO)Durante l’ultima puntata di Raw, l’ex campionessa intercontinentale Maxxine Dupri ha affrontato l’ormai nemica Nattie in un 1v1 perdendo l’incontro...

Leggi anche: il rapper e la compagna hanno dato il benvenuto a un nuovo membro della loro famiglia, un cucciolo appena adottato. Ecco cosa c'è da sapere

ALL SECRET WORKING CODES in Dress to Impress in January 2026!