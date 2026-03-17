WWE | Maxxine nuovo membro della Vision? FOTO

Durante l’ultima puntata di Raw, Maxxine Dupri, ex campionessa intercontinentale, ha affrontato Nattie in un match singolo e ha perso dopo aver ceduto alla Sharp-shooter. La partecipazione di Maxxine ha attirato l’attenzione dei fan e ha alimentato le speculazioni su un suo possibile inserimento nella Vision, un gruppo presente nel roster. L’incontro si è concluso con la vittoria di Nattie.

Durante l’ultima puntata di Raw, l’ex campionessa intercontinentale Maxxine Dupri ha affrontato l’ormai nemica Nattie in un 1v1 perdendo l’incontro dopo aver ceduto alla letale Sharp-shooter. Più avanti nella serata durante un’intervista backstage svolta da terzi, le telecamere hanno scovato in lontananza Austin Theory e Logan Paul parlare con l’affranta Dupri, lasciando intendere che la stable sia in cerca di un nuovo membro. Sia mai che la geniale quanto diabolica mente di Heyman abbia notato un lucente futuro nella ex American Made? Le cose potrebbero diventare interessanti in vista di Wrestlemania. Ipoteticamente come potrebe essere inserita nella faida già in corso tra la Vision e Seth Rollins? A voi la risposta. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Maxxine nuovo membro della Vision? (FOTO) Articoli correlati WWE: Natalya svela il suo nuovo personaggio e spiega il motivo del turn su MaxxineNatalya ha introdotto il suo pericoloso alter ego, Nattie, durante la puntata di Raw di questa settimana. WWE: CM Punk è ancora troppo forte per Bron Breakker, non basta l’intervento della VisionCM Punk ha mantenuto il WWE World Heavyweight Championship nel main event dell’episodio di Raw andato in onda nella notte, sconfiggendo Bron Breakker...