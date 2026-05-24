Domani sarà pubblicata Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Leone XIV, dedicata alla tutela della persona umana nell’era dell’intelligenza artificiale. Il testo sarà disponibile a partire dalle 10. I numeri letti da Giordano indicano grande attesa tra i fedeli e il mondo ecclesiastico. La pubblicazione avviene in un momento di crescente attenzione sui temi etici legati alla tecnologia e alla sua influenza sulla vita quotidiana.

Domani 25 maggio sarà pubblicata Magnifica Humanitas, sulla custodia della persona umana nel tempo dell’intelligenza artificiale, la prima Enciclica di Leone XIV. Dal 17 al 24 maggio le menzioni digitali raccolte nelle conversazioni digitali sono state 38.598 che hanno generato un sentiment positivo dell’86,5%. In totale sono state censite 38.598 menzioni, il picco è stato registrato lo scorso 18 maggio, con l’annuncio della pubblicazione della enciclica Magnifica Humanitas, mentre la prossima polarizzazione è prevista per domani 25 maggio, giorno di uscita del testo. L’attesa per l’imminente pubblicazione ha creato un larghissimo sentiment positivo. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - L’attesa positiva per la prima Enciclica di Leone XIV. I numeri letti da Giordano

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