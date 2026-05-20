Beatrice Notarnicola presidente del tribunale di Foggia Originaria di Bari prima donna a ricoprire l' incarico

Beatrice Notarnicola, originaria di Bari, è stata nominata presidente del tribunale di Foggia. È la prima donna a ricoprire questa carica nella storia dell'istituzione. Notarnicola è una giuslavorista di professione e ha assunto ufficialmente l’incarico di recente. La nomina è stata comunicata attraverso un annuncio ufficiale. La sua nomina ha suscitato attenzione anche nel mondo giuridico locale, dato il suo ruolo di prima donna a questa posizione.

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Beatrice Notarnicola, barese, è la nuova presidente del tribunale du Foggia. —– Scrive Serena Triggiani: La prima Presidente donna del Tribunale di Foggia, peraltro una valente giuslavorista! Congratulazioni, cara Presidente dott.Ssa Beatrice Notarnicola! Sebbene le donne siano la maggioranza nella magistratura italiana, persiste un divario di genere (noto come “soffitto di cristallo”) nei ruoli di comando e direzione degli uffici. Come Presidenti di Tribunale e di Corte d’Appello, le donne ricoprono circa il 32% degli incarichi. Perciò, quando accade, celebriamo adeguatamente questo traguardo, sperando in un futuro sempre più sostenibile in termini di parità, anche nel mondo della giustizia. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Beatrice Notarnicola presidente del tribunale di Foggia Originaria di Bari, prima donna a ricoprire l'incarico ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Foggia, si insedia la nuova presidente del Tribunale: Beatrice Notarnicola alla guida Sullo stesso argomento La Fenice licenzia Beatrice Venezi prima dell’incarico (e l’orchestra esulta)Si è chiusa con un allontanamento definitivo la storia lavorativa, mai del tutto sbocciata, tra Beatrice Venezi e il teatro La Fenice. Bonus Mamme a docente precaria, storica sentenza del Tribunale di Foggia: "Prima sul territorio"Con una sentenza di fondamentale importanza, la prima sul territorio, il Tribunale del Lavoro di Foggia ha riconosciuto il diritto di una lavoratrice... Tribunale di Foggia, Beatrice Notarnicola nuovo presidente. L’annuncio: In arrivo nuovi magistratiSi è tenuta oggi nell’aula della Corte d’Assise del Tribunale di Foggia, la cerimonia di insediamento della nuova presidente del ... immediato.net BEATRICE NOTARNICOLA Foggia, si insedia la nuova presidente del Tribunale: Beatrice Notarnicola alla guida del Palazzo di GiustiziaFOGGIA — Un ritorno nel segno della continuità e dell’esperienza. La magistrata Beatrice Notarnicola è la nuova presidente del Tribunale di Foggia, incarico ufficializzato dal plenum del Consiglio ... statoquotidiano.it