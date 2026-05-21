Venerdì 22 maggio 2026 a Manfredonia si terranno due incontri che coinvolgeranno rappresentanti del Tribunale per i Minorenni di Bari e dell’Università degli Studi di Foggia. La giornata prevede l’intervento della presidente del Tribunale per i Minorenni di Bari, insieme a altri rappresentanti istituzionali, e si svolgerà in diverse sedi della città. Gli incontri sono rivolti a discutere di questioni legate ai minori e alle attività educative e di supporto sul territorio.

INCONTRI A MANFREDONIA CON IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BARI E L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FOGGIA – VENERDI 22 MAGGIO 2026 Alle ore 10.30, si svolgerà un primo incontro a Scuola presso l’ITE TONIOLO di Manfredonia con i giovani, i docenti ed i referenti scolastici, sul tema: “Le Mie Scelte Contano. Educare alla Responsabilità: Scuola, Università e Giustizia in dialogo con i Giovani”. La scuola non è soltanto il luogo dove si apprendono nozioni, ma uno spazio in cui si impara a diventare cittadini consapevoli. Perché i giovani hanno bisogno di riscoprire il valore delle proprie scelte. Ogni gesto responsabile, anche semplice, contribuisce a costruire una Comunità più giusta, solidale e rispettosa. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Incontri a Manfredonia con il Tribunale per i minorenni di Bari

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