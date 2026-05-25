FIRENZE – Dai tetti di Firenze ai principali palcoscenici della gastronomia italiana. Continua il momento positivo di Manuel Maiorano, tra i nomi più riconosciuti della pizza contemporanea italiana, protagonista nelle ultime settimane di un percorso che parte dal cuore del capoluogo toscano e arriva fino ai più importanti eventi nazionali del settore. Tra i progetti più recenti c’è Butterfly Contemporary Pizza, il nuovo format nato sulla terrazza panoramica dell’ Hotel Tornabuoni di Firenze, pensato per un pubblico internazionale e costruito attorno a una visione che unisce ricerca tecnica, ingredienti stagionali e contaminazioni gourmet. Una proposta che porta la pizza contemporanea oltre il semplice concetto di ristorazione, trasformandola in una vera esperienza gastronomica con vista sui tetti del centro storico fiorentino. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - “La pizza è un linguaggio”: Manuel Maiorano dai tetti di Firenze a Identità Golose

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