IL Tornabuoni | la terrazza primaverile sui tetti di Firenze dove mangiare una pizza pazzesca
L'hotel Tornabuoni, situato nel cuore di Firenze, ha aperto la sua terrazza sui tetti per la stagione PrimaveraEstate 2026. La location offre una vista sulla città e propone un menu con pizza, tra cui alcune varietà particolarmente apprezzate. La terrazza è accessibile ai clienti dell’hotel e si presenta come un punto di ristoro per chi desidera gustare un pasto all’aperto in un ambiente urbano. La gestione ha comunicato l’apertura ufficiale della terrazza e le proposte previste per la stagione.
La «Butterfly Terrace» ospita infatti il temporary «Butterfly Contemporary Pizza», progetto firmato dal talentuoso pizzaiolo toscano Manuel Maiorano, titolare de La Fenice di Pistoia, ventunesima nella classifica 50 Top Pizza. Un concept dedicato alla convivialità, aperto non solo agli ospiti dell’hotel, ma anche a tutti coloro che desiderano vivere un’esperienza gastronomica di panificazione con una vista meravigliosa su una delle città più belle del mondo. Una nuova apertura fortemente voluta da Marco Del Lama, Direttore de IL Tornabuoni, per trasformare l'hotel in una «destinazione gastronomica», affiancando un'«esperienza autentica e profondamente italiana» al già presente menu del ristorante IL Magnifico, curato dallo Chef Simone Tarchi, che celebra i sapori tipici della Toscana. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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