IL Tornabuoni | la terrazza primaverile sui tetti di Firenze dove mangiare una pizza pazzesca

L'hotel Tornabuoni, situato nel cuore di Firenze, ha aperto la sua terrazza sui tetti per la stagione PrimaveraEstate 2026. La location offre una vista sulla città e propone un menu con pizza, tra cui alcune varietà particolarmente apprezzate. La terrazza è accessibile ai clienti dell’hotel e si presenta come un punto di ristoro per chi desidera gustare un pasto all’aperto in un ambiente urbano. La gestione ha comunicato l’apertura ufficiale della terrazza e le proposte previste per la stagione.

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