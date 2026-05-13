IL Tornabuoni il rooftop accende l’estate con la pizza contemporanea firmata Maiorano
Il Tornabuoni, il rooftop situato all’interno di un hotel di proprietà di VOIhotels, annuncia l’apertura della stagione estiva con una nuova proposta di pizza contemporanea creata dallo chef Maiorano. La pizza, definita signature, viene servita con una vista sulla città, offrendo un’esperienza culinaria e paesaggistica. L’iniziativa si inserisce nel programma stagionale del locale, che si prepara ad accogliere i clienti con questa novità gastronomica.
Pizza signature con vista sulla città. È questa la proposta per l’estate de IL Tornabuoni (VRetreats, brand di hôtellerie di VOIhotels) che inaugura la stagione con una novità che parla la lingua dei lievitati d’autore. Da venerdì prossimo al 31 ottobre, sulla Butterfly Terrace, scenografico.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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