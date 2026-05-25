La piscina riabilitativa del CTO di Napoli è chiusa perché manca il bagnino dice la Cgil

Notizia in breve

La piscina riabilitativa del centro di riabilitazione di Napoli è chiusa da settimane perché manca il bagnino. La Cgil denuncia la mancanza di personale e sottolinea che l’impianto, inaugurato un anno fa durante l’ultimo mandato dell’ex presidente, non è più accessibile. La struttura era stata aperta con l’obiettivo di offrire servizi di terapia acquatica, ma ora rimane inattiva per l’assenza di figure professionali necessarie.