La piscina riabilitativa del CTO di Napoli è chiusa perché manca il bagnino dice la Cgil
La piscina riabilitativa del centro di riabilitazione di Napoli è chiusa da settimane perché manca il bagnino. La Cgil denuncia la mancanza di personale e sottolinea che l’impianto, inaugurato un anno fa durante l’ultimo mandato dell’ex presidente, non è più accessibile. La struttura era stata aperta con l’obiettivo di offrire servizi di terapia acquatica, ma ora rimane inattiva per l’assenza di figure professionali necessarie.
Inaugurata solo un anno fa durante gli ultimi mesi di mandato dell'ex presidente Vincenzo De Luca, oggi la piscina è chiusa. Antimo Morlando: "Inaccettabile". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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