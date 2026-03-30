A quattro anni dall’approvazione del progetto per la nuova piscina comunale di Viserba, si riaccende il confronto sulla possibile chiusura della piscina Flaminio. La Lega critica la decisione del Comune di opporsi al mantenimento dell'impianto, chiedendo spiegazioni riguardo alle motivazioni di questa scelta. La questione riguarda il futuro di uno degli impianti storici della zona.

I consiglieri Zoccarato e Ceccarelli chiedono chiarimenti sul futuro dell’impianto dopo l’apertura della piscina di Viserba A quattro anni dall’approvazione del progetto della nuova piscina comunale di Viserba, torna al centro del dibattito il destino dello storico impianto del Flaminio. Dopo l’inaugurazione della nuova struttura, si avvicina la chiusura della piscina esistente, con ricadute su lavoratori e cittadini. A sollevare il caso è il gruppo consiliare della Lega, con Matteo Zoccarato ed Enzo Ceccarelli, che chiede all’amministrazione comunale di fare chiarezza. “Uno dei nodi principali riguardava il destino della storica piscina comunale del Flaminio. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - Piscina Flaminio, la Lega attacca: “Chiuderla è un errore, il Comune spieghi perché dice no a un futuro”

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