Una nuova pillola, chiamata orforglipron, si propone come alternativa alle iniezioni per la perdita di peso, promettendo di aiutare a perdere fino all’8% del peso corporeo. Lo studio recente ha analizzato i rischi e i benefici di questo farmaco, evidenziando la sua efficacia rispetto alle opzioni attuali. La ricerca si inserisce in un contesto di crescente interesse per i trattamenti farmacologici contro l’obesità.

La corsa ai farmaci dimagranti di nuova generazione non si ferma. Dopo il successo globale della semaglutide, una nuova molecola potrebbe presto entrare in scena: orforglipron, un agonista del recettore GLP-1 che, a differenza dei farmaci più noti della stessa famiglia, si assume in compressa e non per iniezione. I risultati di uno studio clinico internazionale di fase 3 pubblicato su The Lancet, condotto in 131 centri tra Stati Uniti, Asia e America Latina su 1.698 adulti con diabete di tipo 2, indicano che la nuova pillola – sviluppata dalla multinazionale farmaceutica Eli Lilly e coordinata dal diabetologo Julio Rosenstock – potrebbe offrire un controllo più efficace della glicemia e una perdita di peso superiore rispetto alla semaglutide orale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Basta iniezioni per dimagrire, arriva una nuova pillola che fa perdere fino all’8% del peso: rischi e benefici dell’orforglipron nel nuovo studio

Articoli correlati

Arriva la nuova pillola dimagrante GLP-1: niente iniezioni e perdita di peso fino all'8%. Cosa c’è da sapereLa novità è l’orfoglipron che, a differenza della semaglutide orale, non prevede assunzione a stomaco vuoto.

In arrivo nuova pillola per perdere peso: “Più efficace della semaglutide”. Lo studio su TheLancetLa nuova pillola orforglipron di Eli Lilly, appartenente alla classe degli agonisti non peptidici del recettore del GLP-1, si è dimostrata più...

Zepbound, Ozempic e altri farmaci per dimagrire: le strategie che pochi ti dicono

Approfondimenti e contenuti su Basta iniezioni

Robbie Williams: «Sto perdendo la vista, colpa delle iniezioni di Mounjaro per dimagrire. Continuerò finché non diventerò cieco da un occhio»Robbie Williams teme di diventare cieco. Il motivo? Le iniezioni che da tempo sta facendo per dimagrire. In un'intervista al The Sun, il cantante britannico ha confessato di avere problemi alla ... corriereadriatico.it

Robbie Williams: «Sto perdendo la vista, colpa delle iniezioni di Mounjaro per dimagrire. Continuerò finché non diventerò cieco da un occhio»Il cantante britannico ha confessato di avere problemi alla vista a causa di un farmaco, al punto da fare fatica a vedere chiaramente i suoi fan durante i concerti. Ma nonostante ciò continuerà a ... leggo.it