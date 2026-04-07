Negli Stati Uniti è stata approvata una nuova pillola destinata al trattamento dell'obesità. La somministrazione di questo farmaco mira a ridurre il peso corporeo e a contrastare il sovrappeso. La notizia arriva in un momento in cui molte persone tornano alle routine quotidiane dopo le festività, spesso con qualche chilo in più rispetto a prima. La pillola rappresenta una novità nel settore medico e farmacologico legato alla gestione del peso.

Sono finite le feste e si torna a casa più grassi di prima, e dire che ero a dieta e avevo perso due chili con fatica ma difficile salvarsi dalle tavolate con mamme e nonne e zie dove le portate non finiscono mai e “è tutto fatto in casa” e quindi tutto senza tabelle nutrizionali, e “mangia questo”, “assaggia quest’altro”, “almeno questa fetta di torta”, insomma arrivi lì con settimane di sacrifici per perdere due chili e te ne ritorni con cinque chili in più presi in due giorni. Inutile citargli il buon Gabriele Bernardini e spiegargli la somma e il totale delle calorie e dei grassi, fatti in casa o industriali cambia un cavolo, e che ti stanno uccidendo a pranzo e a cena, loro se ne fregano di Bernardini, e a 55 anni ti trattano come un bambino che deve crescere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Arriva dagli USA la pillola per dimagrire: l'obesità ha i giorni contati e il mio sovrappeso anche

Foundayo, la nuova pillola per dimagrire ora approvata dalla FDA può essere assunta anche a stomaco pienoFoundayo (orforglipron) è una nuova pillola orale di Eli Lilly per il trattamento di obesità e sovrappeso: può essere assunta senza particolari...

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