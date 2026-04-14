Con i rincari la pensione delle persone disabili non basta più Firmate la mia petizione

Carissime lettrici e lettori, qualche giorno fa, attraverso la piattaforma de Il Fatto Quotidiano, è stata avviata una petizione per chiedere interventi sul sostegno economico alle persone disabili. La richiesta nasce dal fatto che, con l’aumento dei prezzi, le pensioni attualmente percepite non coprono più le spese quotidiane. La petizione invita chiunque sia interessato a firmare per sensibilizzare le istituzioni su questa problematica.

Carissime lettrici e lettori, qualche giorno fa, attraverso la piattaforma de Il Fatto Quotidiano IoScelgo, ho lanciato una petizione “ Importi minimi per vivere dignitosamente: va aumentata la pensione di invalidità civile ” per chiedere al governo Meloni e ai governi che seguiranno di aumentare gli importi della pensione che lo Stato eroga alle persone con invalidità al 100%. Attualmente una persona con invalidità al 100% riceve dallo Stato, nel 2026 € 340,71 (con un limite di reddito di € 20.029,55), nel 2025 ne riceveva € 336,00 al mese (con un limite di reddito di € 19.772,50). L’eventuale indennità di accompagnamento – per chi ne ha diritto – nel 2026 è pari a € 552,57, con nessun limite di reddito, mentre nel 2025 era di € 542,02, anche in quel caso con nessun limite di reddito.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Con i rincari la pensione delle persone disabili non basta più. Firmate la mia petizione 612 EURO di Arretrati in Arrivo: INPS applica La Sentenza che Premia i Pensionati più fragili! “Petrecca imbarazzante, si dimetta”. La petizione contro il telecronista delle Olimpiadi: “Basta con la Rai lottizzata dai partiti”Roma – “La cerimonia di inaugurazione di Milano-Cortina avrebbe dovuto rappresentare un momento di eccellenza per il servizio pubblico... Leggi anche: Blind: «Dopo X Factor mi sono fidato delle persone sbagliate. Per mia moglie non ho parlato con mia madre per quattro anni e ho chiuso i ponti con la musica: ho sofferto tanto, ma Sanremo è stata la mia rinascita»