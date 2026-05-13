Un anno dal primo sit-in continua la protesta delle Mani Rosse | in piazza con lo skipper della Global Sumud Flotilla
A un anno dal primo sit-in, il movimento Mani Rosse Antirazziste Forlì ha organizzato un presidio settimanale in piazza Ordelaffi. Questa giornata ha assunto una rilevanza speciale per i partecipanti, che si sono ritrovati con lo skipper della Global Sumud Flotilla. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle modalità abituali, attirando l’attenzione di alcuni passanti e sostenitori della causa.
Il presidio settimanale di piazza Ordelaffi assume questo giovedì una rilevanza particolare per il movimento Mani Rosse Antirazziste Forlì. A un anno dall'inizio delle loro mobilitazioni permanenti, il sit-in di giovedì alle 18.15 vedrà la partecipazione straordinaria di Carlo Biasioli, skipper.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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