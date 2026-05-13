Un anno dal primo sit-in continua la protesta delle Mani Rosse | in piazza con lo skipper della Global Sumud Flotilla

Da forlitoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A un anno dal primo sit-in, il movimento Mani Rosse Antirazziste Forlì ha organizzato un presidio settimanale in piazza Ordelaffi. Questa giornata ha assunto una rilevanza speciale per i partecipanti, che si sono ritrovati con lo skipper della Global Sumud Flotilla. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle modalità abituali, attirando l’attenzione di alcuni passanti e sostenitori della causa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il presidio settimanale di piazza Ordelaffi assume questo giovedì una rilevanza particolare per il movimento Mani Rosse Antirazziste Forlì. A un anno dall'inizio delle loro mobilitazioni permanenti, il sit-in di giovedì alle 18.15 vedrà la partecipazione straordinaria di Carlo Biasioli, skipper.🔗 Leggi su Forlitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Fermati a Tunisi cinque attivisti della Global Sumud Flotilla: «Ma la missione continua»Cinque attivisti legati alla Global Sumud Flotilla sono stati fermati dalle autorità tunisine a Tunisi.

Traffico di armi, sit-in per la Global Sumud Flotilla a Marina: "Fermiamo container che alimentano genocidio in Palestina""I tempi dimostrano che la mobilitazione contro la guerra e l’economia di guerra, l'embargo popolare dal basso, sono sempre più utili e necessari".

Argomenti più discussi: Un vero romanzo su Mani Pulite, il memoir del primo Colpevole; Mani che raccontano: Andrea Dutto, artigiano del tatuaggio giapponese; Falconara, carezze proibite sotto le coperte: incubo a 16 anni, il cugino condannato ad un anno e mezzo; Montecatini, valzer di deleghe in giunta. Zucconi nuova vicesindaca.

Dal primo omicidio a 17 anni alle mani sul territorio di Pulsano: così Venere ha scalato il potere«Scaltro, capace di condizionare i comportamenti altrui e insofferente rispetto alle prescrizioni imposte dall’autorità, vigile nel dirigere le persone a lui vicine e adattarsi alle situazioni, ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web