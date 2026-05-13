Un anno dal primo sit-in continua la protesta delle Mani Rosse | in piazza con lo skipper della Global Sumud Flotilla

A un anno dal primo sit-in, il movimento Mani Rosse Antirazziste Forlì ha organizzato un presidio settimanale in piazza Ordelaffi. Questa giornata ha assunto una rilevanza speciale per i partecipanti, che si sono ritrovati con lo skipper della Global Sumud Flotilla. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle modalità abituali, attirando l’attenzione di alcuni passanti e sostenitori della causa.

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