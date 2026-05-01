Violenta rissa tra vicini di casa Spunta un coltello da 20 centimetri

Da lanazione.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due vicini di casa sono stati protagonisti di una rissa violenta avvenuta ieri mattina in un quartiere di Vaiana. Da mesi si susseguivano episodi di offese e dispetti tra le due persone coinvolte, che alla fine sono arrivati alle mani. Durante l’alterco, una porta è stata sfondata e uno dei due ha impugnato un coltello lungo circa 20 centimetri. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per sedare la situazione e avviare le indagini.

Quegli screzi andavano avanti da mesi tra offese e dispetti continui. Ieri mattina la situazione è degenerata con una violenta colluttazione tra due vicini di casa in Vaiana, con una porta di casa sfondata e uno dei due che si è messo a brandire un coltello. Il fatto è accaduto dopo le 8,30 quando un uomo di 69 anni è uscito di casa assieme al figlio per andare al lavoro e ha trovato le ruote del furgone tagliate per la seconda volta in 20 giorni. Da lì gli animi si sono scaldati con il vicino di casa – un 55 enne abitante nella palazzina di fronte – affacciato al balcone a seguire la scena. Lo scambio di parole al veleno tra i due è stato...🔗 Leggi su Lanazione.it

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