Violenta rissa tra vicini di casa Spunta un coltello da 20 centimetri

Due vicini di casa sono stati protagonisti di una rissa violenta avvenuta ieri mattina in un quartiere di Vaiana. Da mesi si susseguivano episodi di offese e dispetti tra le due persone coinvolte, che alla fine sono arrivati alle mani. Durante l’alterco, una porta è stata sfondata e uno dei due ha impugnato un coltello lungo circa 20 centimetri. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per sedare la situazione e avviare le indagini.

Quegli screzi andavano avanti da mesi tra offese e dispetti continui. Ieri mattina la situazione è degenerata con una violenta colluttazione tra due vicini di casa in Vaiana, con una porta di casa sfondata e uno dei due che si è messo a brandire un coltello. Il fatto è accaduto dopo le 8,30 quando un uomo di 69 anni è uscito di casa assieme al figlio per andare al lavoro e ha trovato le ruote del furgone tagliate per la seconda volta in 20 giorni. Da lì gli animi si sono scaldati con il vicino di casa – un 55 enne abitante nella palazzina di fronte – affacciato al balcone a seguire la scena. Lo scambio di parole al veleno tra i due è stato...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Violenta rissa tra vicini di casa. Spunta un coltello da 20 centimetri Notizie correlate Lite in un bar, spunta un coltello di 30 centimetri: poi la fuga disperata dai carabinieriUn coltello lungo 30 centimetri e tanta, tantissima tensione: è questo il bilancio di una giornata movimentata a Bagnolo Mella. Leggi anche: Chiama la ex e la avvisa: "Ti scanno". Poi esce di casa con un coltello di 33 centimetri e picchia due agenti Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Violenta rissa tra vicini di casa. Spunta un coltello da 20 centimetri; Settantenne cerca di investire il vicino di casa con una ruspa al culmine di una lite, poi aggredisce i carabinieri; Lite tra vicini nel Casertano: un uomo finisce in ospedale; Agrigento rissa brutale tra vicine | ferita con un coltello. Violenta rissa tra vicini di casa. Spunta un coltello da 20 centimetriQuegli screzi andavano avanti da mesi tra offese e dispetti continui. Ieri mattina la situazione è degenerata con una violenta colluttazione tra due vicini di casa in Vaiana, con una porta di casa sfo ... lanazione.it Bar di Varese chiuso per 15 giorni dopo una rissa violenta davanti al locale. - facebook.com facebook