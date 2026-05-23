Lignano la hit austriaca sulla Pentecoste è virale | I tedeschi vanno a Maiorca noi siamo qui

Durante il weekend di Pentecoste a Lignano, migliaia di turisti austriaci sono arrivati in città, in coincidenza con una hit austriaca diventata virale sui social, che recita: “I tedeschi vanno a Maiorca, noi siamo qui”. La presenza massiccia di giovani provenienti dall’Austria ha portato a un afflusso notevole di visitatori, con strade e locali molto frequentati. La città si è riempita di turisti nei giorni di festa, secondo quanto riferito dalle autorità locali.

È cominciato ieri il weekend della Pentecoste, che a Lignano coincide, ogni anno, con “l'invasione di massa” di numerosi, giovani turisti austriaci. Per la cittadina balneare significa fare i conti con una movida animata, che puntualmente provoca anche interventi di pronto soccorso (soprattutto. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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