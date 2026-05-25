la pennicanza resta libera

Fiorello ha annunciato che il 5 giugno terminerà la settimana della Pennicanza su Rai Radio2. Ha anche confermato che tutti i programmi radiofonici sono stati riconfermati.

Naturalmente l’unico che ha il potere di non riconfermarsi è solo Fiorello visto che un programma come La Pennicanza garantisce un valore aggiunto difficilmente eguagliabile da nessun altro e quindi insostituibile L’altro giorno, chiudendo la settimana della Pennicanza su Rai Radio2 con Fabrizio Biggio, Fiorello ha detto che «il 5 giugno finiamo, sono stati riconfermati tutti i programmi radio. tranne il nostro ». Naturalmente l’unico che ha il potere di non riconfermarsi è solo Fiorello visto che un programma come La Pennicanza garantisce un valore aggiunto difficilmente eguagliabile da nessun altro e quindi insostituibile. Insomma finisce una stagione che lo ha confermato come un mattatore assoluto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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