Monza via libera ai 76 milioni per il circuito | resta la F1
Il Consiglio comunale di Monza ha approvato ufficialmente l’investimento di 76 milioni di euro destinato all’ammodernamento dell’Autodromo Nazionale. La decisione permette di procedere con i lavori di riqualificazione, con l’obiettivo di mantenere la presenza della Formula 1 nel circuito. La riqualificazione riguarda le infrastrutture del tracciato e le aree circostanti, assicurando la continuità dell’evento nel luogo storico della velocità.
Il Consiglio comunale di Monza ha dato il via libera ufficiale ai lavori di ammodernamento dell’Autodromo Nazionale, sbloccando un piano di riqualificazione che mira a garantire la continuità del Gran premio di Formula 1 nel tempio della velocità. La decisione politica pone fine a una fase di incertezza per il circuito, ma apre un acceso dibattito ambientale riguardante l’impatto delle nuove strutture all’interno del Parco storico della città. Tra necessità infrastrutturali e tutela del verde: i dettagli del progetto. Il piano approvato prevede tre interventi strutturali concordati con la Federazione Italiana Automobilismo (FIA), che richiedono deroghe rispetto agli attuali strumenti urbanistici per procedere con le costruzioni.🔗 Leggi su Ameve.eu
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