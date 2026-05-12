A Milano si è deciso di approvare il Summit per la pace, mentre resta aperto il dibattito sul rapporto con Tel Aviv. I Verdi hanno chiesto di riconsiderare i legami con Israele, sollevando interrogativi su come questa richiesta possa influenzare la stabilità della maggioranza in città. La questione del gemellaggio con Tel Aviv rimane al centro delle discussioni politiche, con alcune forze che spingono a una revisione delle relazioni ufficiali.

? Domande chiave Come influirà il gemellaggio con Tel Aviv sulla tenuta della maggioranza?. Perché i Verdi chiedono di rivedere i rapporti con Israele?. Chi criticherà la giunta per aver trascurato i problemi locali?. Cosa deciderà il vertice di venerdì sul futuro del summit?.? In Breve Voto 36 favorevoli e 3 astensioni per la mozione proposta da Pd e Verdi.. Francesca Cucchiara dei Verdi attende l'esito del vertice di maggioranza di venerdì.. Alessandro De Chirico di Forza Italia chiede più attenzione ai problemi dei cittadini.. Fratelli d'Italia contesta il metodo di gestione del documento senza coinvolgere le opposizioni..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano: via libera al Summit per la pace, resta il nodo Tel Aviv

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