la parigi nascosta nella nuova puntata di ulisse

Alberto Angela, come ogni lunedì, torna con un nuovo appuntamento di Ulisse – Il Piacere della Scoperta, il programma di Rai Cultura della prima serata di Rai 1, con una puntata dal titolo Parigi nascosta, che porterà il pubblico tra le meraviglie meno conosciute della capitale francese. Anticipazioni e ospiti del 25 maggio 2026. Non si finisce mai di scoprire Parigi e non bastano di certo i tre giorni che, in genere, i turisti trascorrono in città. Basta infatti allontanarsi di qualche chilometro dai luoghi più noti per trovarsi davanti a meraviglie come il castello di Vaux le Vicomte, al centro di un appassionante intrigo, o quello di Chantilly, che ospita la più grande pinacoteca di Francia dopo il Louvre ed è il luogo di nascita della famosa crema Chantilly. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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Alberto Angela torna a #Parigi per un nuovo documentario sui luoghi culturali meno conosciuti e frequentati. #Ulisse, stasera su #Rai1. x.com

Lado B di Parigi reddit

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