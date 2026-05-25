Ulisse il piacere della scoperta presenta Parigi nascosta | le anticipazioni

Da today.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Parigi è una città che sembra inesauribile. Anche chi pensa di conoscerla bene finisce sempre per scoprirne un volto inatteso, nascosto dietro un boulevard elegante, un cancello monumentale o un giardino appartato. Da questa idea prende forma il nuovo appuntamento con "Ulisse, il piacere della. 🔗 Leggi su Today.it

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