la pace di the donald certifica il fiasco

Il presidente ha firmato un accordo di pace che include numerose concessioni e un rinvio sulla questione nucleare. La decisione avviene dopo settimane di negoziati e critiche. In Medio Oriente, l’intesa è stata accolta con delusione, poiché non affronta il nodo principale della regione. Le parti coinvolte ora attendono sviluppi futuri, mentre l’opposizione valuta le implicazioni di questa mossa. La firma segna un passo importante, ma lascia irrisolti i punti più controversi.

Molte concessioni e il rinvio della questione cruciale: il nucleare. In Medio Oriente, il tycoon sconta uno smacco. La Cina se la ride, anche se conferma alcuni punti deboli. L’accordo Usa-Iran premia più la resistenza del regime che la campagna bellica di Donald Trump. Hormuz, intanto, resta chiuso fino alla firma del trattato. E nel frattempo Vladimir Putin compie una dura rappresaglia sulla capitale ucraina. Se non è una sconfitta, poco ci manca: l’accordo che si profila tra Usa e Iran conquisterebbe la pace, o comunque una lunga tregua, al prezzo di un sostanziale fallimento militare, politico e diplomatico. Con il rinvio alle calende greche della discussione sul nucleare, che è stato il casus belli, una profonda incertezza sul destino di Hormuz, il graduale sblocco di fondi congelati e il superamento delle sanzioni. 🔗 Leggi su Laverita.info

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