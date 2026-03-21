La premier giapponese Takaichi a Trump | Solo tu Donald puoi portare la pace nel mondo – Il video

Il 21 marzo 2026, una dichiarazione della premier giapponese Takaichi rivolta a Donald Trump è stata diffusa attraverso un video. Nella registrazione, Takaichi afferma che in questo momento il mondo intero e il Medio Oriente stanno affrontando una situazione di sicurezza molto grave. La comunicazione si concentra sull’importanza di una figura come Trump nel contesto internazionale.

(Agenzia Vista) Usa, 21 marzo 2026 "In questo momento in Medio Oriente e nel mondo intero stiamo vivendo un ambiente di sicurezza molto grave. E anche l’economia globale sta per subire un duro colpo a causa di questi sviluppi. Ma anche in questo contesto, credo fermamente che solo tu, Donald, puoi raggiungere la pace in tutto il mondo. E per farlo, sono pronto a rivolgermi a molti partner della comunità internazionale per raggiungere insieme il nostro obiettivo. Quindi oggi sono venuto qui alla Casa Bianca per trasmettervi direttamente questo messaggio", lo ha detto la premier giapponese Takaichi a Trump alla Casa Bianca. WhiteHouse Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

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