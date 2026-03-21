La premier giapponese ha dichiarato a Donald Trump che solo lui può portare la pace nel mondo. Durante un incontro negli Stati Uniti, ha sottolineato la gravità della situazione di sicurezza in Medio Oriente e nel resto del pianeta. La discussione si è concentrata sulla necessità di un intervento deciso, con l’obiettivo di affrontare le tensioni attuali. La dichiarazione è stata rilasciata dall’Agenzia Vista il 21 marzo 2026.

(Agenzia Vista) Usa, 21 marzo 2026 "In questo momento in Medio Oriente e nel mondo intero stiamo vivendo un ambiente di sicurezza molto grave. E anche l'economia globale sta per subire un duro colpo a causa di questi sviluppi. Ma anche in questo contesto, credo fermamente che solo tu, Donald, puoi raggiungere la pace in tutto il mondo. E per farlo, sono pronto a rivolgermi a molti partner della comunità internazionale per raggiungere insieme il nostro obiettivo. Quindi oggi sono venuto qui alla Casa Bianca per trasmettervi direttamente questo messaggio", lo ha detto la premier giapponese Takaichi a Trump alla Casa Bianca. WhiteHouse Fonte:... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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La premier giapponese Takaichi a Trump: Solo tu Donald puoi portare la pace nel mondo

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