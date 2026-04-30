Deepfake e Realtà Sintetica | la nuova frontiera della manipolazione digitale

Negli ultimi anni, le tecnologie di intelligenza artificiale hanno portato allo sviluppo di deepfake e realtà sintetica, strumenti capaci di creare immagini, video e audio estremamente realistici ma artificiali. Questi strumenti stanno entrando sempre più nell'uso quotidiano, rendendo più difficile distinguere tra materiale autentico e manipolato. La diffusione di contenuti falsi di questo tipo solleva preoccupazioni legate alla sicurezza e alla diffusione di informazioni ingannevoli.

Navigare sul web oggi richiede un livello di attenzione superiore rispetto al passato. Siamo entrati nell’era della “Realtà Sintetica”, dove l’Intelligenza Artificiale è in grado di generare immagini, video e audio indistinguibili dalla realtà. I Deepfake, termine nato dalla fusione di Deep Learning (apprendimento profondo delle macchine) e Fake (falso), sono contenuti multimediali manipolati così abilmente da far dire o fare a una persona cose che non ha mai detto o fatto. Sebbene questa tecnologia abbia potenzialità creative straordinarie, dal cinema alla medicina, rappresenta anche una minaccia per la corretta informazione e la sicurezza personale.🔗 Leggi su Multisapere.com © Multisapere.com - Deepfake e Realtà Sintetica: la nuova frontiera della manipolazione digitale Blockchain AI Market Analysis By Key Players Bext3 Notizie correlate Leggi anche: Intelligenza artificiale e infrastrutture predittive: la nuova frontiera della gestione digitale Leggi anche: Innovazione digitale: SelfieStreet, la nuova frontiera della comunicazione di Michele Cascavilla Altri aggiornamenti Lorenza Pigozzi: la guerra cognitiva dalle fake news alla realtà sinteticaLe guerre del XXI secolo si giocano sempre meno sui territori e sempre più nei flussi di informazione. A raccontarlo con precisione è Lorenza Pigozzi, direttore comunicazione strategica del gruppo ... pmi.it Deepfake in crescita: USA primo Paese colpito, X il social d'elezioneI deepfake diventano strumenti standard di disinformazione: secondo IdentifAI, i video rappresentano quasi la metà delle minacce, con forte impatto su politica, frodi e contenuti illeciti ... msn.com