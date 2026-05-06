Accessibilità | la nuova frontiera della compliance digitale per siti app e contratti

Dal 28 giugno 2025 entra in vigore l’European Accessibility Act, che impone nuove regole sulla conformità digitale anche alle aziende private. Questa normativa riguarda l’accessibilità di siti web, applicazioni e contratti, puntando a garantire un utilizzo più semplice e inclusivo per tutte le persone. Le imprese devono adeguarsi alle nuove disposizioni per rispettare i requisiti di accessibilità stabiliti dalla legge europea.

Dal 28 giugno 2025 l’ European Accessibility Act è pienamente in vigore anche per le imprese private. Banche, operatori e-commerce, provider di telecomunicazioni, editori digitali e fornitori di servizi di trasporto sono tenuti a garantire prodotti e servizi accessibili alle persone con disabilità. Una trasformazione profonda e silenziosa che avvocati, consulenti aziendali e imprenditori non possono più permettersi di ignorare. In un’intervista pubblicata su Digitale Popolare, Roberto Scano — tra le figure di riferimento più riconosciute a livello internazionale sul tema — spiega perché l’accessibilità non debba essere letta esclusivamente attraverso la lente sanzionatoria.🔗 Leggi su Leggioggi.it

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