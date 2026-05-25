La Cina sta rafforzando il controllo sulle startup e sui beni strategici per ridurre la dipendenza dagli Stati Uniti nel settore tecnologico. Il paese ha introdotto restrizioni sui capitali americani e sta puntando sull’autonomia in settori come intelligenza artificiale e microchip. Questa strategia mira a limitare l’influenza estera e a proteggere le proprie innovazioni tecnologiche. Le misure fanno parte di un piano più ampio di Pechino per rafforzare la sovranità digitale.

Se si dovesse caratterizzare il confronto tra Stati Uniti e Cina in una frase, sarebbe senza dubbio una «corsa al primato tecnologico». Se fino a un decennio fa i ruoli delle due superpotenze erano ben delineati, con Washington leader dell’innovazione tecnologica e Pechino relegata al ruolo di inseguitrice, la situazione oggi è notevolmente cambiata. La corsa all’intelligenza artificiale, il quantum computing, le infrastrutture 6G, per finire con il settore dei microchip e delle terre rare, i campi di confronto tra Stati Uniti e Cina sono innumerevoli e il gap tra i due sempre più sottile; a rendere più ferrea la competizione c’è la convinzione, condivisa da entrambe le superpotenze, che il primato globale passi proprio dalla supremazia tecnologica. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La nuova cortina di ferro digitale: così la Cina sfida gli Usa sul fronte tecnologico

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