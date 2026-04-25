Euro digitale | la BCE sfida i giganti USA con una nuova rete 2027

La Banca centrale europea ha annunciato che entro il 2027 lancerà l'euro digitale, presentando gli standard tecnici necessari per l'implementazione. La presidente ha spiegato che la nuova rete digitale sarà pronta entro questa data, con l’obiettivo di offrire un'alternativa digitale alle monete tradizionali. La decisione arriva in risposta alla crescente presenza di monete digitali di altri paesi e ai tentativi di mantenere il ruolo dell’euro nel sistema finanziario globale.

? Cosa sapere Lagarde presenta gli standard tecnici per l'euro digitale con operatività prevista nel 2027.. La nuova infrastruttura paneuropea punta a sfidare il controllo di Visa e Mastercard.. La presidente della BCE Christine Lagarde ha presentato i nuovi standard tecnici per l’euro digitale, delineando un’infrastruttura paneuropea che punta a diventare una rete alternativa ai circuiti di Visa e Mastercard. L’annuncio, avvenuto nella serata del 24 aprile 2026, stabilisce le basi per permettere agli operatori privati di connettersi facilmente a questo nuovo sistema, la cui operatività concreta è prevista già a partire dal 2027. Dalla teoria alla pratica: come cambierà il pagamento quotidiano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Euro digitale: la BCE sfida i giganti USA con una nuova rete 2027 Notizie correlate Bce, accordo sugli standard tecnici per l'euro digitale, sfida alle card UsaLa Bce ha firmato con tre organizzazioni europee che fissano gli standard tecnici per i pagamenti digitali - Cpace, nexo e Berlin Group - un accordo... La Bce accelera sull’euro digitale: "Lagarde completerà il mandato"Prima di tutto i tempi: la fase del "pilota" digitale durerà 12 mesi a partire dalla metà del prossimo anno. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Euro digitale, la BCE preme sull’UE: Importante avere la legislazione entro fine anno; Euro digitale, accordi Bce per integrare standard già esistenti nei pagamenti; Euro digitale, la Bce vara gli standard tecnici. Pagamenti paneuropei già prima del lancio; Bce, accordo sugli standard tecnici per l'euro digitale, sfida alle card Usa. BCE, accordi con organismi di normazione europei per agevolare pagamenti digitali in euroLa Banca centrale europea (BCE) ha firmato accordi con tre organismi di normazione europei - ECPC, nexo standards e Berlin Group - per ... teleborsa.it La Bce lancia gli standard dell’euro digitale, sarà una rete alternativa a Visa e MastercardL’adozione dei criteri tecnici permetterà agli operatori privati di agganciarsi con semplicità alla nuova infrastruttura gratuita e paneuropea. Che potrebbe ... repubblica.it Euro digitale, la vera battaglia è sulle commissioni: oggi i negozianti pagano una percentuale su ogni incasso con bancomat o carta di credito. Con la nuova valuta digitale si potrebbe ridurre questa "tassa" - facebook.com facebook Euro digitale, la vera battaglia è sulle commissioni: così le associazioni provano ad azzerarle x.com