Sora Notte Europea dei Musei Dalle Noci ai Videogiochi
Sabato 23 maggio, il Museo della Media Valle del Liri organizza l’evento “Dalle Noci ai Videogiochi”, dedicato ai bambini e ai ragazzi dai 7 anni in su. L’iniziativa si svolge in occasione della Notte Europea dei Musei e prevede un laboratorio archeologico rivolto ai più giovani. Durante l’attività, i partecipanti potranno esplorare aspetti del passato attraverso attività pratiche. L’ingresso è aperto a chi desidera scoprire le diverse modalità di avvicinarsi alla storia e alla cultura.
Sabato 23 maggio, il Museo della Media Valle del Liri apre le sue porte ai più piccoli con “Dalle Noci ai Videogiochi”, un laboratorio archeologico pensato per bambini e ragazzi dai 7 anni in su.A partire dalle ore 18.00, i partecipanti saranno accompagnati in un viaggio tra gioco, storia e. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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