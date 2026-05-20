Sora Notte Europea dei Musei Dalle Noci ai Videogiochi

Sabato 23 maggio, il Museo della Media Valle del Liri organizza l’evento “Dalle Noci ai Videogiochi”, dedicato ai bambini e ai ragazzi dai 7 anni in su. L’iniziativa si svolge in occasione della Notte Europea dei Musei e prevede un laboratorio archeologico rivolto ai più giovani. Durante l’attività, i partecipanti potranno esplorare aspetti del passato attraverso attività pratiche. L’ingresso è aperto a chi desidera scoprire le diverse modalità di avvicinarsi alla storia e alla cultura.

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Sabato 23 maggio, il Museo della Media Valle del Liri apre le sue porte ai più piccoli con “Dalle Noci ai Videogiochi”, un laboratorio archeologico pensato per bambini e ragazzi dai 7 anni in su.A partire dalle ore 18.00, i partecipanti saranno accompagnati in un viaggio tra gioco, storia e. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Toscana e Umbria si accendono: musei, teatro e archeologia protagonisti della Notte Europea dei Musei 2026Toscana e Umbria, 19 maggio 2026 – Laboratori per i più piccoli, viaggi musicali, teatro e percorsi guidati tra le vestigia del passato. Notte Europea dei Musei 2026Sabato 23 maggio, dal pomeriggio fino a tarda sera, Modena si accende di cultura per la Notte Europea dei Musei, con un ricco programma diffuso in... Notte Europea dei Musei 2026, eventi e aperture straordinarie: cosa sapereTorna anche quest'anno la Notte Europea dei Musei. In programma sabato 23 maggio, l'iniziativa coinvolge migliaia di musei e luoghi della cultura europei con aperture serali straordinarie, visite guid ... tg24.sky.it Notte Europea dei Musei 2026 in Campania, aperture serali e ingresso a 1 euroSabato 23 maggio 2026 torna la Notte Europea dei Musei, iniziativa che porta l’apertura serale dei luoghi della cultura statale anche in Campania, con ingresso al costo simbolico di 1 euro, salvo le ... napolike.it