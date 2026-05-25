la natura ha dei limiti che vanno rispettati

Tre sub italiani sono morti nelle acque delle Maldive, un incidente che ha attirato l'attenzione sulla sicurezza nelle immersioni. La vicenda ha suscitato discussioni sulla necessità di rispettare i limiti imposti dalla natura durante le attività subacquee. La tragedia evidenzia come il rispetto delle regole e delle condizioni ambientali sia fondamentale per evitare incidenti in ambienti marini, che possono essere pericolosi e imprevedibili.

Gentile Direttore Feltri, da giorni penso alla tragedia dei sub italiani morti nelle acque delle Maldive e non riesco a liberarmi da un’immagine che mi perseguita. Quella di una madre che, dopo avere condiviso con la figlia la passione per il mare e le immersioni, si rende conto improvvisamente che proprio quella scelta le costerà la vita. Mi domando che cosa si provi in quei momenti laggiù, nel buio di una grotta sommersa, quando capisci che l’uscita non si trova più, che l’ossigeno sta finendo e che non ci sarà salvezza. Mi domando anche se oggi non stiamo perdendo il senso del limite, l’idea che la natura non sia un parco giochi ma una forza immensa che può uccidere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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