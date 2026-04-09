De Laurentiis | Conte ha chiesto di non fare allenamenti con la gente in ritiro ma non è possibile I tifosi vanno rispettati

Il tecnico ha richiesto di non svolgere allenamenti aperti al pubblico durante il ritiro estivo previsto per i mesi di luglio e agosto. Questa decisione ha suscitato alcune reazioni, mentre il presidente della squadra ha sottolineato l'importanza di rispettare i tifosi, anche in situazioni di restrizioni. La richiesta del tecnico riguarda esclusivamente le sessioni di allenamento durante il periodo estivo, senza specificare ulteriori dettagli.

“Conte in questi giorni ha chiesto di non allenarsi con la gente nel prossimo ritiro estivo a luglio e agosto. In Trentino arrivano 70mila tifosi napoletani provenienti dalla Germania, dalla Lombardia, da qualsiasi luogo, solo per vedere i nuovi o i vecchi giocatori che si allenano. E quando. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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