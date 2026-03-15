In una recente intervista, un ex calciatore ha commentato il fascino delle sfide tra Allegri e Sarri, sottolineando alcune caratteristiche dei giocatori del Milan, tra cui Leao e i loro limiti. Inoltre, ha parlato del ruolo di Bartesaghi e Palestra come figure emergenti nel calcio. Infine, ha commentato la situazione tra Lazio e i suoi tifosi, evidenziando la necessità di risolvere alcune criticità.

Sei anni alla Lazio e due al Milan, con uno scudetto vinto in ciascuna delle due squadre oltre a tanti altri trofei (sei con la Lazio e due col Milan). Pippo Pancaro, prestigioso doppio ex, ha “titoli” a sufficienza per presentare la sfida di stasera all’Olimpico tra le “sue” squadre. “Sarà una partita aperta, quindi potenzialmente bella, tra due formazioni che cercheranno entrambe di vincere - dice Pancaro -. Il Milan ha l’obbligo di inseguire la vittoria dopo il pareggio di ieri dell’Inter per accorciare ulteriormente le distanze dalla capolista. La Lazio ha poco da chiedere a questo campionato, proprio per questo non deve fare calcoli e inseguire la vittoria di prestigio”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Pancaro: "Che fascino Allegri contro Sarri. Milan, Leao ha dei limiti. Bartesaghi e Palestra sono il futuro"

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